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        Yolunu kestikleri Yağız'ı öldüresiye dövüp, 4 yerinden bıçakladılar; o anlar kamerada

        YALOVA'da, tersanede birlikte çalıştığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:03
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        Yolunu kestikleri Yağız'ı öldüresiye dövüp, 4 yerinden bıçakladılar; o anlar kamerada
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        YALOVA'da, tersanede birlikte çalıştığı E.U.'nun (22) mobbingi nedeniyle işten ayrılıp başka firmada çalışmaya başlayan Yağız Karataş (20), E.U., babası ve 2 arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Karataş yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte yaşayan Yağız Karataş, iddiaya göre daha önce aynı tersanede çalıştığı E.U.'nun uyguladığı psikolojik baskıya dayanamayıp işten ayrıldıktan sonra, önce babasının ofisinde, daha sonra da başka firmada çalışmaya başladı. E.U., bir süre önce, arkadaşlarıyla, karşılaştığı Yağız Karataş ile tartıştı. Bu sırada Karataş, kendini korumak için yanında bulunduğu öne sürülen çakıyı çıkarıp E.U.’yu hafif yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Geçen perşembe gecesi yaşanan olayda ise E.U, babası S.U. ve arkadaşları A.K.T. (25) ve R.T. (26) ile Termal yolundaki iş yerinden ayrılıp evine gitmek için otomobiline binen Yağız Karataş'ı, aracından indirip çeşitli yerlerinden bıçaklayıp dövdü. Olay, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Karataş'ı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma, kaçan E.U, babası ve 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. E.U.'nun ifadesinde, Yağız Karataş'ın daha önce yaşanan tartışma sonrası çakıyla kendisini yaralayıp hakaret ve küfrettiği için aralarında husumet olduğunu, bu nedenle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'TUTUKLANSINLAR'

        Yağız Karataş'ın babası Erkan Karataş (51), "Yağız, aynı tersanede birlikte çalıştığı E.U.'nun uyguladığı mobbinge dayanamayıp işten ayrıldı. Ofisimde bir süre çalıştıktan sonra bir başka işe girdi. Olay gecesi, mesai sonrası evine gitmek için otomobiline binen oğlumu takip eden E.U, babası ve 2 arkadaşı aracından çıkarıp döverek bıçakladılar. Kafasına tekmeyle vurdular. Saldırıyı gören vatandaşlar sağlık ekiplerini aramışlar. Oğlum hastaneye kaldırıldı. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Yağız'ı dövüp 4 yerinden bıçaklayan şüpheliler, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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