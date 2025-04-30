Yalova'da 'deprem raporu' eksik çıkan özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi’nin perde betonlarının 2 bina arasında koridor oluşturmak için kesildiği iddiasıyla CİMER'e yapılan şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'nca hastaneden Deprem Performans Analiz Raporu talep edildi. Analiz sonuçlarında bazı eksikliklerin saptandığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı geçici olarak hastanenin faaliyetini durdururken, tedavi gören hastalar ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi’nin 'inşaatın temelinde bulunan perde betonu iki bina arasında koridor açmak için yıkarak birleştiren, ameliyathanede bulunan taşıyıcı kolonların kesildiği' iddiasıyla CİMER'e yapılan şikayetler sonucu Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, hastaneden 'Deprem Performans Analiz Raporu' talep etti. Yapılan analizler sonucunda bazı eksikliklerin saptandığı hastanenin faaliyeti, Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu. Hastanede tedavi gören hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edilirken, 28 Nisan tarihi itibarıyla hasta kabulü geçici olarak durduruldu. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: