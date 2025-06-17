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        Sahibini dolandırıp 155 TL'ye aldıkları 'Yıldız' isimli ineği hafif ticari araçla taşıdılar

        YALOVA'da besicilik yapan Keser Altuntaş'tan (70), inek almak için 155 bin TL karşılığında anlaşan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:39
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        Sahibini dolandırıp 155 TL'ye aldıkları 'Yıldız' isimli ineği hafif ticari araçla taşıdılar
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        YALOVA’da besicilik yapan Keser Altuntaş'tan (70), inek almak için 155 bin TL karşılığında anlaşan F.C.İ., M.C.D., S.Ü. ve E.C.Z., hesaba 155 TL attı. Şikayet üzerine 4 şüpheli, ineği bagajına koydukları hafif ticari araçla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Altuntaş’ın, ‘Yıldız’ isimli ineğine kavuşunca şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

        Olay, 15 Haziran’da Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan Keser Altuntaş'ın yanına müşteri olarak gelen 4 kişi, yapacakları düğünde misafirlere ikram edecekleri yemek için, büyükbaş almak istediklerini söyledi. Altuntaş ile pazarlık sonrası 155 bin TL karşılığında anlaşan 4 kişi, verilen hesap numarasına 155 bin TL yerine 155 TL gönderdikten sonra ineği kullandıkları hafif ticari aracın arkasına koyup, uzaklaştı. Bir süre sonra hesabına gelen parada bir sıfırın eksik olduğunu fark eden Keser Altuntaş, şüphelileri cep telefonlarından arayınca, dolandırıldığını anlayıp polise ihbarda bulundu.

        İNEĞE SU VERDİLER

        Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün uyarısıyla yolda önlem alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası bildirilen ve Bursa yönüne giderken durdurdukları araçtaki 4 şüpheliyi, gözaltına aldı. Koltukların arasında sıkışıp havasızlık ve sıcaktan bunalan ineğe ise bir leğende su verildi. Şüpheliler Yalova polisine, çalınan inek de sahibine teslim edildi. Altuntaş, 'Yıldız' adını verdiği ineğine kavuşunca şüphelilerden şikayetçi olmadı. Şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        ‘ALLAH’A HAVALE ETTİM’

        Müşteri olarak yanına gelen kişilerin dolandırıcı olduklarını anlamadığını söyleyen Keser Altuntaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        “Namaz kılmak için camiye gitmiştim. Geldiğimde kişiler beni mandıra önünde bekliyorlardı. 'Biz düğün yapıyoruz, bize hayvan lazım' dediler. Önce 10 tane koyun istediler. Sonra büyükbaş istediler. Ben de ineği gösterdim. 155 bin liraya anlaştık. Hesabıma 155 TL göndermişler. Onlar hayvanı alıp gitmişlerdi. Ben paranın eksik olduğunu sonradan gördüm. Hesabımda 155 TL'yi görünce, o kişileri aradım. ‘Siz yanlış göndermişsiniz parayı' dedim. Onlar da 'Çay içiyoruz, geleceğiz' dediler. Sonra aradım. Sonuç alamayınca emniyete gittim. Durumu anlattım. Onlar da Orhangazi'de yakalandılar. Ben de hayvanımı gittim, aldım, geldim. Ekiplere teşekkür ederim. Şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de şikayetçi olmadım. Onları Allah’a havale ettim. Allah’tan bulsunlar.”

        Besicileri de uyaran Altuntaş, “Ben bu işi yapanlara sesleniyorum. Çok dikkatli olsunlar. Her çeşit insan var. Ben gelenleri tanımıyordum ama güvendim. Gençlerdi, ben onlara inandım. Bu işi yapanlar dikkatli olsunlar” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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