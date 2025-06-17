Sahibini dolandırıp 155 TL'ye aldıkları 'Yıldız' isimli ineği hafif ticari araçla taşıdılar

YALOVA’da besicilik yapan Keser Altuntaş'tan (70), inek almak için 155 bin TL karşılığında anlaşan F.C.İ., M.C.D., S.Ü. ve E.C.Z., hesaba 155 TL attı. Şikayet üzerine 4 şüpheli, ineği bagajına koydukları hafif ticari araçla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Altuntaş’ın, ‘Yıldız’ isimli ineğine kavuşunca şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, 15 Haziran’da Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan Keser Altuntaş'ın yanına müşteri olarak gelen 4 kişi, yapacakları düğünde misafirlere ikram edecekleri yemek için, büyükbaş almak istediklerini söyledi. Altuntaş ile pazarlık sonrası 155 bin TL karşılığında anlaşan 4 kişi, verilen hesap numarasına 155 bin TL yerine 155 TL gönderdikten sonra ineği kullandıkları hafif ticari aracın arkasına koyup, uzaklaştı. Bir süre sonra hesabına gelen parada bir sıfırın eksik olduğunu fark eden Keser Altuntaş, şüphelileri cep telefonlarından arayınca, dolandırıldığını anlayıp polise ihbarda bulundu.

İNEĞE SU VERDİLER

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün uyarısıyla yolda önlem alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası bildirilen ve Bursa yönüne giderken durdurdukları araçtaki 4 şüpheliyi, gözaltına aldı. Koltukların arasında sıkışıp havasızlık ve sıcaktan bunalan ineğe ise bir leğende su verildi. Şüpheliler Yalova polisine, çalınan inek de sahibine teslim edildi. Altuntaş, 'Yıldız' adını verdiği ineğine kavuşunca şüphelilerden şikayetçi olmadı. Şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.