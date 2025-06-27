Yalova'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

YALOVA'da elektronik sigara, tütün ve makaron kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. 25-26 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Ş., Ç.D., M.A.N., M.Y. ve M.E.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 araç ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda; 66 paket TAPDK bandrolü bulunmayan çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 adet değişik markalarda cinsel içerikli ürün, 25 adet gümrük kaçağı termos, 79 bin 520 adet doldurulmuş makaron, bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.