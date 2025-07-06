13'üncü üniversitesini birincilikle bitirdi

YALOVA’da yaşayan Melda Sarıtaş Esen (53), okuduğu 13’üncü üniversitesini bölüm birincisi olarak tamamladı. 28 Şubat sürecinde, mezun olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden diplomasını, başörtüsü yasağı nedeniyle ağabeyi alan Esen, 11’i açık öğretim, 2’si ise örgün öğrenim olmak üzere 13 üniversite bitirdi. Yüksek lisans tez aşamasını tamamlayıp, iletişim alanında doktora yapmayı planladığını söyleyen Esen, “Annem eskiden ‘Yeter ki okuyun’ derdi, şimdi ise ‘Yeter kızım’ diyor” dedi.

Yalova'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Melda Sarıtaş Esen, 1989 yılında başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü 4 yılda bitirmesi gerekirken, 28 Şubat’ın etkisiyle 6 yılda tamamladı. Başörtüsü yasağı nedeniyle mezuniyet törenine de katılamayan Esen’in diplomasını ağabeyi aldı. Dönemin zorluklarını, “O yıllarda bir kız öğrencinin mühendislik bölümü seçmesi ilginç bir olaydı” sözleriyle ifade eden Esen’in yaşadıkları okuma azmini perçinledi.

13 DİPLOMASI OLDU

Bilgi sahibi olmak istediği alanlarda bölümler seçerek, açıktan ve örgün eğitimlerle yeni mezuniyetler yaşadı. Lisans düzeyinde; Kamu Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Egzersiz ve Spor Bilimlerinden mezun olan Esen, ön lisans düzeyinde ise İletişim Sanatları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Adalet, Tarım Teknolojileri, Sosyal Hizmetler, Kültürel Miras ve Turizm, Aşçılık ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerini bitirdi. Son olarak da Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nü birincilikle bitirip, toplam 11’i açık öğretim, 2’si ise örgün öğrenim olmak üzere 13’üncü üniversite diplomasını aldı. ‘GELDİĞİM NOKTA SONUÇ DEĞİL, SADECE BİR DURAK’ 28 Şubat sürecinde yaşadığı olumsuzlukların kendisini daha da motive ettiğini söyleyen ve okumaya yaşamı boyunca devam edeceğini vurgulayan Melda Sarıtaş Esen, “Küçüklüğümden beri ansiklopedi okuyan, her konuda bilgi edinmeye meraklı bir çocuktum. Öğretmen çocuğuydum. Okuma hevesim hiç bitmedi. İlk üniversitemi başörtüsü yasağı nedeniyle çok zor şartlarda bitirdim. Mezun olduktan sonra diplomamı almaya gittiğimde, bahçe kapısından içeri bile alınmadım. Kardeşime vekalet verip, diplomamı onun almasını sağladım. Bu süreç beni daha da motive etti. Bugün geldiğim nokta benim için bir sonuç değil, sadece bir durak. Öğrenmeye devam edeceğim” diye konuştu.