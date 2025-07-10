Denizde boğulma tehlikesi geçiren Yusuf'un hayati tehlikesi sürüyor

YALOVA’da ailesiyle tatil yapan Yusuf Kırmızı (8), Akasya Plajı’nda denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yalova’da bulunan Akasya Plajı’nda meydana geldi. Tatil için Gaziantep’ten ailesiyle birlikte Yalova’ya gelen Yusuf Kırmızı, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk, çevredeki vatandaşların dikkatini çeken çırpınma hareketleriyle fark edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Yusuf Kırmızı’yı özel bir hastaneye sevk etti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kırmızı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

‘AİLESİ YANINDA YOKKEN DENİZE GİRDİ’

Olay sırasında denizde bulunan Ayhan Akcan, Yusuf Kırmızı’nın ailesinin yanında olmadığını, arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldığını ifade ederek, “9 yaşlarında bir kişi, ailesi yanında yokken denize giriyor. Çevresinde yüzenler çocuğu omuzlarına alarak kıyıya çıkarıyorlar. Üzücü bir olaydı. Kendisine kıyıda müdahale yapıldı. Ambulans zamanında geldi ve çocuğu götürdüler” dedi.