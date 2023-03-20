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Mustafa Tutuk Yalova Belediye Başkanı seçildi

AA

Mustafa Tutuk Yalova Belediye Başkanı seçildi

YALOVA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın milletvekili aday adaylığı için istifası sonrası yapılan meclis seçiminde Mustafa Tutuk başkan seçildi.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman'ın CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifası etmesi üzerine Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda yapılan seçime Cumhur İttifakı adına Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Millet İttifakı adına ise Burçin Tangürek aday oldu.

30 meclis üyesinden ilk iki turda 19 oy alan Tutuk, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda da yeniden 19 oy alarak belediye başkanı seçildi. Tangürek ise üç turda da 11 oy aldı.

6 Mart 2020'den itibaren vekil olarak yürüttüğü görevine bundan sonra başkan olarak devam edecek olan Tutuk, seçim sonrası konuştu.

3 yıldır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevini artık asil olarak yürüteceğini aktaran Tutuk, "3 yılda hep birlikte güzel işler yaptık. Yalova'mızı yaşanılabilir, hak ettiği yere getirmek için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da 2024 Mart seçimlerine bir yılımız var. Bir yıl boyunca el birliğiyle hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şahsım adına söz veriyorum. Katılımız ve oy attığınız için Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na, bağımsız meclis üyemiz Yavuz Bingöl'e, herkese çok teşekkür ediyorum. Yalova'mıza, bizlere ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

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