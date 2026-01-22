Habertürk
        GÜNCELLEME - Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı serbest bırakıldı

        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:03
        GÜNCELLEME - Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı serbest bırakıldı
        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan E, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

        "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Kervan E, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kervan E, çıkarıldığı hakimlikçe söz konusu adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla salıverildi.

        Bu arada Kervan E'nin olay gecesi 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e attıktan sonra sildiği mesajlarla ilgili soruya cevap veremediği, ayrıca incelenmek üzere Kervan E'nin idrar ve kan örneklerinin alındığı öğrenildi.

        - Olay

        Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

