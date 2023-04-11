Belediye aşkanlarından, Yalova İl Emniyet Müdürü Topaloğlu’na ziyaret

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YALOVA (AA) - ​​​​​​​Yalova ilçe belediye başkanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar ile birlikte Polis Haftası münasebetiyle Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nu makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Yalova ilçe belediye başkanları, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu nezdinde tüm emniyet camiasına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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