Yalova'daki Hersek Lagünü'nde görülen "şah kartal" ile, kuş türü sayısı 253'e yükseldi

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YALOVA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, tespiti yapılan kuş türü sayısı 253'e çıktı.

Marmara Bölgesi'nde su kuşlarının barınma, beslenme ve üreme alanı olması yanında, leylekler ve yırtıcılar başta olmak üzere yaz göçmeni kuşların da göç yolu üzerinde bulunan lagünde, göç izleme çalışmasında daha önce görülmeyen şah kartal (aquila heliaca) gözlenerek kayıtlara geçirildi.

Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan biri sayılan şah kartal, "kuş oteli" olarak nitelendirilen lagünde gözlenen 253'üncü kuş türü oldu.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, AA muhabirine, Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne de sahip lagünde şah kartalın göç sırasında kayda alındığını söyledi.

Türkiye'de bilinen 496 kuş türünün yarısından fazlasının bu alanda gözlemlendiğini belirten Bülbül, "Bu da alanın ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Lagün, su kuşlarının olduğu gibi yaz kuşlarının da geçiş noktası. Buradan geçen yaz kuşları, leylekler, yırtıcılar, uzun kanatlılar Avrupa'da yollarına devam ediyorlar. İzleme yaparken küçük orman kartalı, atmacalar, küçük kartallar yine üzerimizden geçip Avrupa'ya devam ettiler." dedi.

Daha önce lagündeki kuş türü sayısının 100 civarında olduğunu, zamanla artan sayının bugün 253'e yükseldiğini vurgulayan Bülbül, 300 türe ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Bülbül, lagünde 45 kara gagalı sumrunun ürediğini, bunun dışında uzun bacaklı kuşların ve poyraz kuşlarının sayısının da iyi durumda olmasının alanı daha değerli kıldığını sözlerine ekledi.

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