Yalova ve Balıkesir'deki termal tesisler yaz sezonuna hazır

YALOVA/BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ve Balıkesir'in Bigadiç ilçelerindeki tesislerde 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle başlayacak yaz sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Yalova'ya 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal Kaplıcaları'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmeler, tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerden dört mevsim yoğun talep görüyor.

Okulların yaz tatili ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hazırlıklarını hızlandırarak tesisleri yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerine hazırlayan tesislerde rezervasyonlar dolmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 3 bin 600 dönüm alanda kurulu tesisin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bu yana bölgenin en gözde termal merkezlerinden olduğunu söyledi.

Tesisin Bursa, İstanbul ve Kocaeli'ne yakınlığı nedeniyle günübirlik ziyaretçi ve konaklama sayılarında her dönem yoğunluk olduğunu vurgulayan Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an tatil ve Kurban Bayramı için rezervasyonlarımızın yüzde 70'ini tamamladık. Yaz tatili ve bayram tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi planlıyoruz. Bayram sonrası da yaz tatili geliyor. O nedenle çalışmalarımızı hızlandırdık. 3 bin 600 dönüm orman arazisi içinde şifalı suların, hamamların, havuzların yanı sıra tarihi birçok eser ve kalıntılar da bulunuyor. Hem bedenen hem de zihnen tatil yapmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz."

Her yıl olduğu gibi bu yaz da yabancı turistleri beklediklerini anlatan Gürbüzoğlu, önceki yıllarda özellikle Rusya, Orta Avrupa, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda turist ağırladıklarını ifade etti.

- "Sağlık turizmi ve termal turizm anlamında güzel çalışmalar yapıyoruz"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ise Hisarköy mevkisinden çıkan 98 ila 106 derecelik selenyum içeren termal kaynağın tatilcilerden, özellikle ailelerden ilgi gördüğünü aktardı.

Tesislerde Kurban Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliğinin başladığını dile getiren Avcu, termal turizmde daha iyi noktalara gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

İlçenin termal turizm bakımından çok şanslı olduğunu ve daha iyi tanıtılması gerektiğini anlatan Avcu, şunları kaydetti:

"Termal suyumuzun halkımızın hizmetine sunulması çok güzel bir şey. Biz bu işin başlangıcındayız, şu anda Hisarköy'de 57 yataklı misafirhanemiz, ilçe merkezinde hidroterapi merkezimiz, uygulama otelimiz ve taş evlerimizle sağlık turizmi ve termal turizm anlamında güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da zenginliklerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Hizmetimizde kusur olabilir ama suyumuz çok kaliteli. Suyumuzun TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi gibi farklı yerlerden analiz sonuçları var. Gelen raporlara baktığımızda selenyum da içeren suyumuz çok kaliteli. Dünyanın en iyi sularından biri burada."

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