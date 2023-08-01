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        Çiftlikköy Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:26
        Çiftlikköy Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı

        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye ve Zirvekent AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek toplu sözleşme protokolü imzalandı.

        Çiftlikköy Belediyesinin daimi işçileri ve belediye kuruluşu Zirvekent AŞ'de istihdam edilen belediye çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı.

        Çiftlikköy Belediyesi Yeni Düğün ve Konferans Salonu’nda yapılan ve 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin ek protokolü, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalandı.

        İmza törenine gelişinde kendisini alkışlarla karşılayan işçilere seslenen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Temmuz ayında sözleşmemiz gereği yapılacak olan zam, 13 bin 889 lira 90 kuruştu. Sizlere yüzde 25’lik ücret artışı, yüzde 86 artış yaptığımız yol parası, yüzde 55 artırdığımız yemek parası ve 4 bin 500 liralık sosyal yardım müjdesi ile bekar işçi için en düşük maaşımız 18 bin 477 lira, evli ve iki çocuklu çalışanımız için en düşük maaşımız 20 bin 90 lira olarak artırıyoruz." dedi.

        Yavuz ise işçilerin hak ve menfaatlerini koruyan tutumundan dolayı Silpagar'a teşekkür etti.

        Tören, karşılıklı hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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