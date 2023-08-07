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        Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:14
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        Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        YALOVA (AA) - Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Termal Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 30 yaşındaki Ali Furkan Özkantar, yeni aldığı motosikletle Termal-Yalova kara yolu Yenimahalle köyü mevkisinde ara yola dönüş yapan Yalova Belediyesine ait kamyonetle çarpıştı.

        Özkantar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yolda seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kaza sonrası yaralanan Ali Furkan Özkantar'ın olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı görülüyor.

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