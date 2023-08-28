"Armutlu'nun Bir Zamanki Halleri" resim sergisi açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi tarafından "Armutlu'nun Bir Zamanki Halleri" resim sergisinin açılışı yapıldı.

Armutlu Belediyesi giriş salonundaki açılışa Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Tokat, İlçe Jand.Komutanı Yusuf Burak Atloığlu, İlçe Emniyet Amiri Erhan Özaslan, ve kurum müdürleri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından sergi hakkında bilgi veren Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi Kurucusu Osman Birkan, kütüphane hizmetine ek olarak çeşitli faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Kütüphane olarak kütüphane hizmetine ek neler yapabileceklerini düşünürken Armutlu'nun geçmişten gelen özelliklerini gelecek nesillere aktarabilecek bir faaliyet yapmaya karar verdiklerini anlatan Birkan şöyle konuştu:

"Evlerin sokakların ve diğer mekanların tablolarını yaptıralım istedik bu konuyu Hasan Fırat Diker hocaya açtım ve onun da bu fikri desteklediğini gördüm Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ndeki ressamların bu işi üzerlerine almaları neticesinde bu sergi ortaya çıktı. Hasan hocaya Betül Bilgin hoca hanımın desteği ve bu projenin gerçekleşmesine ortak olması her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine ve serginin tablolarını resmeden ressam arkadaşlara çok teşekkür ederiz."