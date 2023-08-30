Büyük Zafer'in 101. yılı Yalova'da kutlanıyor Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çınarcık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın Jandarma Astsubay Çavuş Özcan Özkan tarafından yapılması ve tebriklerin kabulü sonrası program son buldu.

Törene, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Armutlu Kaymakamlığı önünde yapılan programda ise, İlçe Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın ve Belediye başkanı Mustafa Tokat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, tebriklerin kabulü ile sona erdi.