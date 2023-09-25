Yalova'da hakimiyetini kaybeden otomobil evin bahçesine girdi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra villanın bahçesine düştü.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra villanın bahçesine düştü.
Armutlu Meslek Yüksek Okulu istikametinden Yeşil Armutlu Villaları bölgesine seyir halindeki M.S. (22) yönetimindeki 34 CAB 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yola yakın alanda bulunan bir villanın tel örgülerini aşarak bahçesine terk şekilde düşen otomobildeki sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.