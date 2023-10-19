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        Yalova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:06
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        Yalova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        YALOVA(AA) - Yalova Valiliği tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kentteki mahalle ve köy muhtarları için program düzenlendi.

        Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikler, Valilik tarafından Uygulama Oteli'nde mahalle ve köy muhtarları onuruna verilen yemekle devam etti.

        Programda konuşan Vali Hülya Kaya, muhtarların meşakkatli bir görev yürüttüklerini, bulundukları yerde yaşanan sorunların çözümü noktasında onlarla işbirliği içinde olduklarını söyledi.

        Görevine başladıktan kısa süre sonra iki ilçede muhtarlarla bir araya geldiğini hatırlatan Kaya, "Biz sizlerle her daim beraber bu yolda yürümeye ve emek sarf etmeye hazırız. Yapacağımız bütün işlerde bizimle beraber olmanız bizim başarımıza başarı katacaktır. Sizin işbirliğiniz, desteğiniz bizler için çok önemli." diye konuştu.

        Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da muhtarların vatandaştan gelen talepleri karşılamaya çalıştığını ve belediye olarak muhtarlara gerekli desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

        Belirli aralıklarla muhtarlarla toplantılar yaparak mahallelerde mevcut sorunları istişare ettiklerini aktaran Tutuk, "Demokrasinin temel taşlarının muhtarlıklar olduğunu biliyoruz. Gününüzü kutluyorum." dedi.

        Muhtarlara günün önemine ilişkin hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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