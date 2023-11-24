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        Yalova'da altyapı kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su boru hattı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:50
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        Yalova'da altyapı kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su boru hattı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Taşköprü beldesinde devam eden altyapı çalışmasında görevli işçilerden biri, göçük sonucu toprak altında kaldı.

        Bölgeye sevk edilen Yalova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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