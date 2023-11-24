Yalova'da altyapı kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su boru hattı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Taşköprü beldesinde devam eden altyapı çalışmasında görevli işçilerden biri, göçük sonucu toprak altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen Yalova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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