Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı
Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların çarpmasıyla yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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