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        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı

        Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:02
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        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı
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        Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

        Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların çarpmasıyla yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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