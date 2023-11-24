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        Yalova'da zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:07
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        Yalova'da zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Armutlu ile Bursa'nın Gemlik ilçesi arasında yolcu taşıyan M.E. idaresindeki 77 ACN 129 plakalı minibüs, Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü mevkisinde karşı yönden gelen D.B'nin kullandığı 44 AP 9572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüse, Ö.G. yönetimindeki 77 BA 901 plakalı tır çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan kadın yolcular S.B. ve G.Ö. ile minibüstekilerden İ.S. ve Y.Ç. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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