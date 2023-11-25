Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi Yalova'da defnedildi

Zonguldak açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Cüneyt Aygen'in cenazesi, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemisi mürettebatından Aygen'in cenazesi Çınarcık ilçesine getirildi.

Çınarcık Merkez Camisi'ne getirilen evli 2 çocuk babası Aygen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarcık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.