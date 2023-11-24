Yalova'da, içme suyu hattı yenileme çalışmasında göçükte kalan işçi kurtarıldı YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde, devam eden su hattı yenileme çalışması sırasında, göçük altında kalan işçi Mehmet Yücel (37) hafif yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Yücel kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde, devam eden su hattı yenileme çalışması sırasında, göçük altında kalan işçi Mehmet Yücel (37) hafif yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Yücel kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Çiftlikköy İlçe Belediyesi tarafından, belde statüsündeki Taşköprü Belediyesi'nde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte Mehmet Yücel isimli işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, toprak altında kalan Yücel'i çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.