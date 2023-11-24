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        Yalova'da, içme suyu hattı yenileme çalışmasında göçükte kalan işçi kurtarıldı

        YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde, devam eden su hattı yenileme çalışması sırasında, göçük altında kalan işçi Mehmet Yücel (37) hafif yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Yücel kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:50
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        Yalova'da, içme suyu hattı yenileme çalışmasında göçükte kalan işçi kurtarıldı
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        YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde, devam eden su hattı yenileme çalışması sırasında, göçük altında kalan işçi Mehmet Yücel (37) hafif yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Yücel kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Çiftlikköy İlçe Belediyesi tarafından, belde statüsündeki Taşköprü Belediyesi'nde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte Mehmet Yücel isimli işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, toprak altında kalan Yücel'i çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Burada tedavi altına alınan Mehmet Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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