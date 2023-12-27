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        Çınarcık'ta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiyeciler kurtardı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:32
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        Çınarcık'ta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiyeciler kurtardı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince indirildi.

        Vali Akı Caddesi'nde Firuzan Kınal İlkokulu ve Ortaokulu'nun önünde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi ağaçtan aldı. Kedi, yere indikten sonra hızla uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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