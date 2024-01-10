Yalova Basın Birliği binası törenle açıldı

Yalova'da faaliyet yürüten ulusal ve yerel basın mensuplarının üye olduğu Yalova Basın Birliği (YBB) binasının açılışı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapıldı.

Yalova Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan eğitim protokolü kapsamında kurulan birlik merkezi törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tutuk, 45'in üzerinde üyesi olan birliğin kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. Belediyemiz, Basın Birliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir proje yürüttük. Bu projenin de amacına uygun bir şekilde başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Bütün gazeteci kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada aynı zamanda öğrencilerimiz de eğitim görecek." diye konuştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ise siyaset, ticaret veya herhangi bir alanın işini tanıtması için gazetecilere ihtiyacı olduğuna dikkate çekerek, "Bu oluşuma gazeteci arkadaşlarımızın ve hepimizin ihtiyacı vardı. Onun için kaleminize, yüreğinize, emeklerinize sağlık. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de uzun süredir siyasetin içinde olduğu için gazetecilerin görevlerini fedakarca yaptığına şahit olduğunu söyledi.

Güçlü, "Şimdi daha çok çalışacağınız bir süreç geldi. 3 ay gibi bir süre yerel seçimimiz var. Allah sizlerle beraber bizlere de hayırlı olmasını nasip etsin. Hepinizin gününü kutluyorum ve yerinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

YBB Başkanı Cem Mete Okur, üyelerin tamamının sahada, bu işe emek veren isimlerden oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hepsinin katılımının Basın Birliği çatısı altında olması bizim için çok kıymetliydi. Bizim bu aşamaya gelmemize katkısı olan birçok kurum ve kuruluş var. Yalova Valiliğine, Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü katkıları çok fazla. Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yalova Güzel Sanatlar Lisesi yönetim ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz."

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesinin ardından protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle devam eden program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ve YBB'nin faaliyetlerinin anlatılmasıyla sona erdi.

Açılışa, kurum müdürleri, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin il yöneticileri, belediye başkanları, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.