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        Yalova'da yetişen meyveler kadınların elinde katma değerli ürüne dönüşüyor

        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 yıl önce kurulan kooperatif tarafından bölgede yetişen meyvelerden kivi, aronya ve Trabzon hurmasından sirke, cevizli sucuk, reçel gibi yiyecekler üretiliyor, atıklar da kompost yapımında değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:03
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        Yalova'da yetişen meyveler kadınların elinde katma değerli ürüne dönüşüyor
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        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 yıl önce kurulan kooperatif tarafından bölgede yetişen meyvelerden kivi, aronya ve Trabzon hurmasından sirke, cevizli sucuk, reçel gibi yiyecekler üretiliyor, atıklar da kompost yapımında değerlendiriliyor.

        Altınova Belediyesinin desteğiyle 2021'de kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, ilçede yetiştirilen meyveleri katma değerli ürünlere dönüştürmeleri için belediye tarafından Hersek Mahallesi'nde bina yapıldı.

        Yaklaşık 60 kadın çalışan tarafından binanın bir bölümündeki atölyede kividen cevizli sucuk, sirke ve reçel, aronya sirkesi, irmikli, havuçlu, ıspanaklı gibi pek çok çeşitte erişte, Trabzon hurması kurusu gibi yiyecekler üretiliyor.

        30'u aşkın çeşitteki ürünü atölyeye gelenlere ve telefonla ulaşan müşterilere ulaştıran, bazı zincir marketlere de satış yapan kooperatifin yöneticileri, e-ticaretle işlerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kooperatif Başkanı Elif Sancaktutan, AA muhabirine, geldikleri aşamadan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kadınların iş dünyasında her alanda başarılı olabildiğini belirten Sancaktutan, "Biz de bu konuda ilerledik. 7 ortağız ve 60'a yakın kadın çalışanımız var. Beraber burada güzel vakit geçiriyoruz. Hem sosyalleşiyor hem para kazanıyoruz." dedi.

        Doğal üretim yaptıklarını, katkı maddesi kullanmamaya çalıştıklarını anlatan Sancaktutan, Trabzon hurmasının sirkesi ve kurusunun ardından pekmezini üretmeye başladıklarını bildirdi.

        Kividen sirke, cevizli sucuk ve kivi kurutması yaptıklarını aktaran Sancaktutan, "Kivi reçeli de yaptık, patenti bizde. Bunun dışında elma, erik, havuç, mandalina, armut, ayva sirkeleri, doğal eriştelerimiz var. Azimle çalıştık, böyle olacağımıza inandık, daha da ilerleyeceğimize inanıyoruz. Çok büyük yerlerden teklifler alıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Burada çıkan atıkların tamamı değerlendiriliyor"

        Belediye Başkanı Metin Oral da tamamen kadınlara ayırdıkları binada birbirinden güzel ürünlerin ortaya çıkarıldığını anlattı.

        Öncelikle kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesini, ev ekonomilerine katkı sağlaması ve Sıfır Atık Projesi'ne destek olmayı amaçladıklarına değinen Oral, "Burada çıkan atıkların tamamı değerlendiriliyor. Atıkların bir kısmı kompost tesisimize gidiyor. Burası örnek bir tesis olarak yaşıyor. Talepler de iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Altınova'mız kiviyle özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla kividen üretilen ürünler ağırlıklı. Bunlardan kivi sucuğu en çok talep görenlerden biri." diye konuştu.

        Oral, yakın zamanda binada bir kreş ve satış ofisi açarak kadınlara bu anlamda da destek vereceklerini belirtti.

        - "Burada daha bir tanındık, ünlü gibi olduk"

        Kurucu ortaklardan iki çocuk annesi Mualla Yavuz, evde oturmak yerine üretime katkı sağladıklarını dile getirdi. Yavuz, "Eşim ve çocuklarım ilk başta çalışmamı istemediler, daha sonra desteklediler. Biraz da maddi yönden katkı olduğu için bizim için daha güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Kooperatifin Başkan Yardımcısı Aysel Güroğlu, bu çatı altında üretime katkı sağlamaya başlamasıyla öncelikle öz güveninin yükseldiğini anlattı.

        Güroğlu, "Burada daha bir tanındık, ünlü gibi olduk. Başkanımız sayesinde Altınova'mızda herkes bizim ne yaptığımızı biliyor. Çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olacağız." diye konuştu.

        Kooperatif çalışanlarından iki çocuk annesi Şengül Yıldırım, daha önce herhangi bir işte çalışmadığını dile getirerek, "Ortam çok güzel. Mutfağı çok seviyoruz. Tabii ben bir Gaziantepli olarak mutfak ürünlerini çok seviyorum. Çok mutluyum ve işimden de çok memnunum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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