Türkiye Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova'da gerçekleştirildi

–Yalova Çınarcık'ta gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı.

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