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        Türkiye Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova'da gerçekleştirildi

        –Yalova Çınarcık'ta gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:24
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        Türkiye Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova'da gerçekleştirildi
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        –Yalova Çınarcık'ta gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı.

        Türkiye Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması Yalova Çınarcık'ta yapıldı. Çınarcık Teşvikiye semalarında yamaç paraşütü pilotları onlarca metre yükseklikten yaklaşık 3 kilometre ötedeki hedefe konmak için yarıştı.

        2 gün süren yarışta Türkiye genelinden 5 kulüp ve 40 pilot sporcu katıldı.

        Yarışmanın son günün dereceye giren yamaç paraşütü sporcularının ödül töreni Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

        Yamaç Paraşütü Marmara Bölgesi Hedef Yarışması ödül törenine Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, YAHAK Dernek Başkanı Nuri BAŞ katılarak, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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