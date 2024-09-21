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        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 07:02 Güncelleme: 21.09.2024 - 07:02
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        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sugören köyünde ikamet eden E.G'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama yapan ekipler, 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

        Ekiplerce gözaltına alınan E.G'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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