Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama yapan ekipler, 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Yalova'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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