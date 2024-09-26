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        Yalova'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:24 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:33
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        Yalova'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        S.C. (30) idaresindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs, Yalova-Kocaeli kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit'e (53) çarptı.

        Çapmanın etkisiyle Macit, karşı tarafa savrulurken üzerinden araç geçti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cesetler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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