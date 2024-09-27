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        Yalova'da 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin dolu makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:00
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        Yalova'da 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin dolu makaron​​​​​​​ ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu bir panelvanda arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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