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        Kadın güreşçilerin Esenyurt'tan Yalova'ya şampiyonluk yolculuğu

        İstanbul'da 10 yıl önce 3 beden eğitimi öğretmeninin başlattığı proje kapsamında güreşle tanışan ve Yalova'da çalışmalarını sürdüren kadın sporcular, kendilerine sağlanan desteklerle kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:52
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        Kadın güreşçilerin Esenyurt'tan Yalova'ya şampiyonluk yolculuğu
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        İstanbul'da 10 yıl önce 3 beden eğitimi öğretmeninin başlattığı proje kapsamında güreşle tanışan ve Yalova'da çalışmalarını sürdüren kadın sporcular, kendilerine sağlanan desteklerle kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor.

        İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki İbrahim Özaydın Ortaokulunda 2013'te göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Yavuz Güvendi, 1 yıllık hazırlık sürecinin ardından yaklaşık 100 öğrenciyle güreş serüvenine başladı.

        Güvendi'nin bir süre yöneticilik de yaptığı okula beden eğitimi öğretmenleri Doğu Eminoğlu ve Yasin Akkan'ın da atanmasıyla güreşle daha çok ilgilenme imkanı bulan 3 arkadaş, çoğunluğu ailesinin maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilerle başarılı sonuçlar aldı.

        Yalova'nın Termal ilçesine yaklaşık 4 yıl önce tayini çıkan Güvendi ile Eminoğlu, beraberinde getirdikleri kız güreş takımıyla Termal Belediyesinin tesislerinde çalışmalarına devam etti.

        Öğretmenler, Türkiye Güreş Federasyonu ve Termal Belediyesinin destekleriyle çoğu milli 14 sporcuya ulaştıkları kadın güreş takımından 11'ini üniversitelere kazandırdı. Türkiye Güreş Federasyonu Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenörleriyle çalışmalarını sürdüren sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki derecelerinin ardından bu sene Türkiye Şampiyonası'nda 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyüklerde takım halinde birinci oldu.

        Güreşte 1967-1968 yıllarında Avrupa ve dünya şampiyonu olan Sırrı Acar'ın memleketi Termal'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışan güreşçiler, antrenörleri Güvendi ve Eminoğlu'nun desteğiyle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        - "Olimpiyat kotası kovalayacak sporcularımız var"

        İlçedeki bir okulda beden eğitimi öğretmenliğini sürdüren Termal Belediye Spor Kulübü Güreş Antrenörü Yavuz Güvendi, AA muhabirine, yollarının kesiştiği iki meslektaşıyla gönül birlikteliklerinin oluştuğunu, Esenyurt'ta büyük yeteneklerin olduğu okuldan başarı hikayesi yazılmasına vesile olduklarını söyledi.

        Bu cevheri işlemeye başladıklarını belirten Güvendi, "Geçmişe baktığımızda tam 10 yılımız doldu. Çok zorlu, sıkıntılı süreçler yaşadık. Yıllardır bu çocuklar bizi ve bağlı olduğumuz her kurumu, her yeri en iyi şekilde temsil ettiler, temsil etmeye de devam ediyorlar. Hedef büyük, ileri adına çok güzel hayallerimiz var." dedi.

        Güvendi, takla atmayı kendilerinden öğrenen güreşçilerin, Termal Belediye Spor Kulübü bünyesinde sürdürdükleri kariyerlerinde 3 kategoride Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

        Bunun kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Güvendi, "Belediye Başkanı'mız Hüseyin Sinan Acar konaklama, yeme içme, sağlık gibi bütün imkanları sağlıyor. Biz de layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim için birer evlat. Onların başardıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Doğu Eminoğlu ise başarı hikayesini yazan sporcuların, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da derecelerinin olduğunu anlattı.

        Kadın güreşçilerin ailelerinin başta bu spora soğuk baktığını aktaran Eminoğlu, "Sporcularımızın ailelerinin tutumu zamanla değişti. Olimpiyat kotası kovalayacak sporcularımız var. Onlar gerçekten kadın güreşinin geleceği." değerlendirmesini yaptı.

        Takımın üyelerinden 19 yaşındaki Batmanlı Tuğba Demir, ortaokuldayken öğretmeni Yavuz Güvendi sayesinde başladığı sporda kendini geliştirerek önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

        Demir, bu sene 20 yaş altı Avrupa şampiyonasında birinci, dünya şampiyonasında üçüncü olduğu bilgisini vererek, "Küçüklüğümde bunun hayalini kuruyordum. İlk yurt dışı turnuvam olan 2019'da Polonya'da Avrupa şampiyonu oldum. Çok farklı bir duyguydu. Ailem de çok mutlu oldu. Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları." diye konuştu.

        - "Bu kızlarımız milli takımımızın omurgasını oluşturacak"

        Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar da babası Sırrı Acar'ın aynı zamanda Termal Belediyesinin kurucu belediye başkanı olduğu bilgisini verdi.

        Bundan dolayı güreşe ilçe olarak ayrı bir önem verdiklerini anlatan Acar, şunları kaydetti:

        "Asıl emekler antrenörümüz Yavuz Güvendi ve arkadaşlarının. Bize takımın çalışmalarını burada sürdürmesini teklif ettiler ve biz de atadan, dededen gelen değerimize karşılık verelim dedik ve kızlarımızı yanımıza aldık. Hemen salonumuzun yanında konaklama tesisimiz var. Aynı zamanda bu salonda çalışıyorlar. Her bir kızımız gençler, yıldızlar ve büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş 17 ila 19 yaşlarında kızlarımız. Bu kızlarımız milli takımımızın omurgasını oluşturacak."

        Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Geri ise üniversitenin milli takımlardaki 6 öğrencisinden 5'inin güreşçi olduğunu, bu sporcuların üniversitelerini gururlandırdığını belirtti.

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