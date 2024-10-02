Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Yalova'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 50 ekibin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin üst aramalarının yanı sıra adresleri, müştemilat ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 814 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 632 sentetik ecza grubu hap, 2,26 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 6 hassas terazi, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.