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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Yalova'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:36
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 50 ekibin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Şüphelilerin üst aramalarının yanı sıra adresleri, müştemilat ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 814 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 632 sentetik ecza grubu hap, 2,26 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 6 hassas terazi, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

        Narkotik arama köpekleri "Gölge" ve "Zeytin"in de kullanıldığı operasyonda ayrıca, uyuşturucu üretim ve çoğaltımında kullanılan 1450 gram madde, 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 liraya el konuldu.

        Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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