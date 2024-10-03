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        Yalova'da anne adaylarının normal doğumla bebeklerini dünyaya getirmesi teşvik ediliyor

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adaylarının normal doğum yöntemine teşvik edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:43
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        Yalova'da anne adaylarının normal doğumla bebeklerini dünyaya getirmesi teşvik ediliyor
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        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adaylarının normal doğum yöntemine teşvik edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu, "1-7 Ekim Normal Doğum Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, normal doğumun anne adayının doğum sırasında ilaçlar veya cerrahi bir müdahaleye gerek kalmaksızın bebeğini dünyaya getirmesi anlamına geldiğini söyledi.

        Bu yönetimin doğal sürecin bir parçası olduğunu, sağlıklı gebelik sürecinde önemli rol oynadığını belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "Hem anne hem bebek üzerine çok olumlu etkileri vardır. Bu etkilerden bazıları annenin sezaryen doğuma kıyasla hastanede daha kısa sürede kalır. Günlük yaşantısına daha hızlı dönebilir. Cerrahi müdahalelere kıyasla enfeksiyon riski ve bu cerrahi müdahalelerde yapılan anestezi bağlı komplikasyonlar riski daha minimum seviyededir. Normal doğum süreci için anne için doğal bir hormonal düzenleme sağlar. Bu hormonal düzenlemede salgılanan oksitosin hormonu göre rahim kasılmaları düzenli hale gelir, anne sütünün salgılanması hızlanır, anne ve bebek arasındaki bağın kuvvetlenmesine sebep olur."

        Normal doğumun bebek üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu, bu yöntemde bebeğin, doğum kanalından geçerken akciğerinde biriken sıvıları daha çabuk boşalttığını vurgulayan Aydoğdu, bu sayede doğumdan sonra solunum fonksiyonlarının daha iyi çalıştığını anlattı.

        Doğum kanalından geçmenin, bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalı bakterilerle teması sağladığını, hızlı bağışıklığı güçlendirdiğini dile getiren Aydoğdu, "Bebeklerin doğum kanalından geçerken maruz kaldıkları basıya bağlı beyin gelişimleri de olumlu şekilde etkilenir." dedi.

        Normal doğuma talebin sezaryene göre önceki yıllara kıyasla bir miktar arttığına dikkati çeken Aydoğdu, "Anneler normal doğum yapabileceğine inanırsa, normal doğum süreci daha kolay oluyor." ifadesini kullandı.

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç ise anne ve bebek dostu hastane olduklarını kaydederek, kaliteli ve konforlu sağlık hizmetini vermek için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Doktor, ebe ve hemşirelerin anne adaylarını normal doğuma teşvik ettiklerini anlatan Ergenç, hastane olarak da normal doğum oranlarında iyi bir seviyede olduklarını sözlerine ekledi.

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