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        Yalova'da 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:38
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        Yalova'da 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Harmanlar Mahallesi Bülbül Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Asım İpek'ten (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede İpek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        İpek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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