Yalova'da 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Harmanlar Mahallesi Bülbül Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Asım İpek'ten (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

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