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        Çınarcık'ta itfaiyeden öğrencilere uygulamalı eğitim

        Yalova'nın Çınarcık ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:29
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        Çınarcık'ta itfaiyeden öğrencilere uygulamalı eğitim
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        Yalova'nın Çınarcık ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi veriyor.

        İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda itfaiye ve yangın konularında uygulamalı eğitim çalışmalarına başladı. Eğitim kapsamında ekiplerin ilk durağı Firuzan Kınal İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

        Öğrencilere, herhangi bir tehlike durumunda bulundukları binayı nasıl boşaltmaları ve davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrencilerle okul bahçesinde yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Eğitimde öğrencilere; itfaiyenin görevleri, müdahale edilen sorunlar, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler ile yangın çeşitleri hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Herhangi bir yangınla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü​​​​​​​, yangınlar konusunda çocuk ve gençlerin duyarlı ve bilinçli olmasını amacıyla eğitim çalışmalarına devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
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