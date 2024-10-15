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        Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" toplantısı yapıldı

        "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Hülya Kaya, "Çocuklarınızın bu zararlıyla buluşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul çevrelerinde yapmış olduğumuz denetimlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla topyekun müdahale etmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:39
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        Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" toplantısı yapıldı
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        "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Hülya Kaya, "Çocuklarınızın bu zararlıyla buluşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul çevrelerinde yapmış olduğumuz denetimlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla topyekun müdahale etmemiz gerekiyor." dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Kaya, annelerin çocukların davranışlarındaki değişikliği en iyi fark eden kişiler olduğunu dile getirdi.

        Uyuşturucu ile mücadelede dik bir duruş ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Kaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projemiz kapsamında yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini sahada çok güzel almaya başladık. Dolayısıyla bu projenin çok doğru bir noktadan başladığını, özellikle çocuğunu en iyi bilen anne olduğu için annelerinin bilinçlendirilmesi ve çocuğundaki davranış değişikliklerinin teşhisiyle beraber çok erken bir süreçte bağımlılığın tespiti bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz her sene bu çalışmaları artırarak yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Veliler, rehber öğretmenlerin kendilerine güç kattığını anlatan Kaya, annelerin kalbine, yüreğine hitap etmek için bir arada olduklarını söyledi.

        Kendisinin de bir anne olduğunu ve annelerin çocuklarındaki en ufak değişikliği fark edebildiğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

        "Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'mız ve Yeşilay bir protokol gerçekleştirdi ve bu protokol çerçevesinde bu çocuklarımızın okuldayken bilinçlendirilmesiyle ilgili eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan velilerimizle ilgili 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla tedavi kısmında eğer bir bağımız tespit edildiyse bununla ilgili tedavi sürecinde içiniz rahat olsun. Bu tedavi süreci tamamen gizlilik içerisinde yürütülüyor. Hiçbir şekilde sizin çocuğunuzun geleceğini karartmayacak şekilde gerekli planlamalar yapıldı. YEDAM yetkililerimiz de burada. Biz her daim sizin yanınızdayız. Yani çocuklarınızın bu zararlıyla buluşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul çevrelerinde yapmış olduğumuz denetimlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla top yekun müdahale etmemiz gerekiyor. Bilinçli bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Ben bu anlamda annelerimize ve kadınlarımız güveniyorum."

        İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise, uyuşturucu ile mücadelede gençleri ve çocukları zehirlemek isteyen zehir tüccarlarına göz açtırılmayacağını belirtti.

        2024 yılında uyuşturucu suçları ve bu suçlarla mücadelede 30 planlı operasyon olmak üzere bin 586 olayın tespiti ile bin 765 şüpheli yakalanıp haklarında gerekli yasal işlemler yapıldığını aktaran Bitirik, 119 uyuşturucu madde satıcısının da tutuklandığını söyledi.

        Konuşmaların ardından sahneye gelen personeller sunumlarla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve uyuşturucu ile mücadelede hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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