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        Yalova'da "Aşıklar Buluşması" etkinliği yapıldı

        Yalova'da Azerbaycan, Karabağ, Kırgızistan ve Kazakistan'dan aşıkların katıldığı "Aşıklar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:10
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        Yalova'da "Aşıklar Buluşması" etkinliği yapıldı
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        Yalova'da Azerbaycan, Karabağ, Kırgızistan ve Kazakistan'dan aşıkların katıldığı "Aşıklar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Altınova ilçesi Kaytazdere Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 5. Geleneksel Uluslararası Aşıklar Buluşmasında aşıklar atıştı.

        Azerbaycan, Karabağ, Kırgızistan ve Kazakistan'dan aşıkların katıldığı etkinlikte aşıklar, hem solo hem koro olarak söyledikleri türküler ve atışmalarıyla geceye renk kattı.

        Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Yakup Özdemir, program öncesinde yaptığı konuşmada geleneklere sahip çıktılarını ve aşıklar atışmasının bir gelenek olduğunu söyledi.

        Özellikle genç nesillere bu gelenekleri aktarmak istediklerini belirten Özdemir, "Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz gecemize geldiğiniz için teşekkür ederim. Dernek olarak bir çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Gençlerimizin aşıklık geleneğini bilmesini ve değerlerimize sahip çıkmasını temenni ediyorum." dedi.

        Programa Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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