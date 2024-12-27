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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:03
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde tespit ettikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 153,6 gram sentetik uyuşturucu, 39 sentetik ecza, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.U, E.C, N.K, B.K, E.C. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.C. ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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