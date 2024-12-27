Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde tespit ettikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 153,6 gram sentetik uyuşturucu, 39 sentetik ecza, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.U, E.C, N.K, B.K, E.C. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.C. ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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