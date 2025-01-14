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        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:18
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        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti.

        Takla atan araçta yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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