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        Yalova'da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı

        Yalova'da yapımı tamamlanan 100. Yıl Bahçelievler Anaokulu ile Vehice Turna Anaokulu'nun açılışları törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:12 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:29
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        Yalova'da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı
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        Yalova'da yapımı tamamlanan 100. Yıl Bahçelievler Anaokulu ile Vehice Turna Anaokulu'nun açılışları törenle gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilk olarak 100. Yıl Bahçelievler Anaokulu'nun açılış kurdelesi, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz'ın katılımıyla kesildi.

        Sınıfların gezilmesinin ardından konuşan Akmeşe, bir ülkenin şekillenmesinde eğitimin önemini vurguladı.

        Eğitim yatırımlarına dikkati çeken Akmeşe, "Dolayısıyla eğitimin ilk basamağı, okul öncesi anaokulundan başladığından dolayı okul öncesi yatırımlarının da ülkemizde sayısının ve niteliğinin artması bizim en önemli ilkelerimiz arasında yer alan bir çalışma kriteridir." diye konuştu.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Vehice Turna Anaokulu'na geçen Doğan, Akmeşe, Yılmaz ve Soygüzel, kurdele kesiminin ardından sınıfları gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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