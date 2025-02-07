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        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin lira ceza uygulandı

        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin 343 lira ceza uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:24
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        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin lira ceza uygulandı
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        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin 343 lira ceza uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir sürücünün plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet kullanarak, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Ekiplerin Çavuşdayı Kavşağı'nda yakaladığı motosiklet sürücüsüne, "sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı kullanmak", "mevzuata uygun olarak belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması" ve "tescil plakasında okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan" toplam 22 bin 343 lira ceza uygulandı.

        Motosiklet ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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