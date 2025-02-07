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        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:17
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        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir." dedi.

        Karaaslan, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

        Karaaslan, 1999 yılında depremi Yalova'da yaşadığını ve kentin kendisinde çok anısının bulunduğunu ifade etti.

        6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gittikleri illerin depremin ikinci yılında yeniden ihya ve inşa edildiğine dikkati çeken Karaaslan, bölgede bugün 201 bin konutun teslim edildiğini aktardı.

        Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayacak şekilde devletimizin bütün imkanlarıyla, gayretleriyle birlikte dünya ülkelerinin bakanlarının 'bu bir rekor' diyebileceği bir hızda inşallah tek bir hak sahibi vatandaşımız bile yuvasına girmeden bizim gecemiz gündüzümüz olmayacak. Bize rahat uyku haram olacak." diye konuştu.

        Çiğdem Karaaslan, tüm illerde olduğu gibi Yalova'da da kongrenin adeta düğün havasında geçtiğini vurguladı.

        Küresel ölçekte yaşananların ortada olduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Kuralın, insan, çocuk, kadın haklarının, savaşın hukukunun bile yerle bir edildiği, başta katil İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insanların hukukunu yok sayan yüzde 70'inin kadın ve çocukların oluşturduğu bu büyük soykırımı görmezden gelen bir dünya ile karşı karşıyayız. 'O zaman benim sorumluluğum sadece Yalova.' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz."

        AK Parti'ye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, "Bizim partimiz partiler arasındaki herhangi biri değildir. AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir." diye konuştu.

        - "Türkiye'de çok şey değişti"

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise 2002'de AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de çok şeyin değiştiğini ve bunun için de çok büyük emekler verildiğini kaydetti.

        AK Parti'nin kurulmasında büyük mücadeleler verildiğini hatırlatan Usta, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de çok şey değişti. Bu değişimler için başta Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahalle temsilcimize kadar herkes çok çalıştı ve çok bedel ödedi. Bunları unutmayalım. Eğer bugün Türkiye dünyada lider bir ülkeyse, bütün mazlumların umuduysa bunu başaran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, bizleriz, sizlersiniz. Hepimiz beraber başardık ve bunu daha da yukarı taşıyacak olan yine bugün Yalova'da kazanan kişi ve ekibi olacaktır."

        Usta, eski Türkiye'ye dönmek istemediklerine değinerek, "Görüyoruz belediyelerde CHP'nin yaptıklarını. Çukur, çamurdan başka bir şey yok. Yanan otobüsleri, yapılmayan yolları görüyoruz. Yalova'nın da inşallah bir sonraki seçimde yeniden AK Parti belediyeciliğiyle, hizmetleriyle buluşması için sizlere güveniyor ve sizlere inanıyoruz." diye konuştu.

        Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile partililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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