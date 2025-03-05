Yalova Valisi Kaya, Bonsai Müzesi ekibini kabul etti

Yalova Valisi Hülya Kaya, Belçika'da düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli bonsai (Saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı) etkinliği olan 25. International The Tropy-2025'te ödül alan Yalova Bonsai Müzesi ekibini kabul etti.

Türkiye'yi temsilen Yalova Bonsai Müzesi kurucularından Bonsai Sanatçısı Hasan Şimşek ve İl Özel İdaresi personeli Mustafa Özçelik'in katıldığı The Tropy-2025 etkinliğinde Yalova Bonsai Müzesi, "Bonsai Saksısı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Müze ekibini kabul eden Vali Hülya Kaya, Yalova Bonsai Müzesi'nin çok kısa sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ilgi odağı olduğunu belirterek, "Bu ödül de hepimizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müze olarak The Tropy'e bu yıl ilk defa katıldıklarını, Türkiye ve Yalova'yı böylesine önemli bir organizasyonda temsil ettikleri için gurur duyduklarını ifade eden Bonsai Sanatçısı Hasan Şimşek ise "Dünyanın çeşitli şehirlerinden Brüksel'e gelen Bonsai sanatçıları ile buluştuk ve onları ülkemize ve şehrimize davet ettik." diye konuştu.

Bonsai Müzesi Sorumlusu Hatice Soygüzel de uzun hazırlık sürecinin ardından gelen ödülün kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Soygüzel, 2024 yılında yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği Yalova Bonsai Müzesi'nin her geçen gün Türkiye'de olduğu kadar dünyada da alanında tanınmaya ve adından söz ettirmeye devam ettiğini vurguladı.