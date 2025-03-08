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        ⁠Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:28
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        ⁠Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde arama köpekleri eşliğinde, 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 845 uyuşturucu hap, 760,8 gram sentetik uyuşturucu madde, 1,62 gram afyon sakızı, tabanca, tabanca fişeği ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Polis, operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K.B. savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

        Mahkemeye sevk edilen T.A, U.B, M.B, M.O.B. ve B.B. hakimlikçe tutuklanırken T.S.C. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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