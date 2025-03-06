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        Yalova'da çiçek mezadında '8 Mart' yoğunluğu; en çok gül ve karanfil tercih ediliyor

        TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:40
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        Yalova'da çiçek mezadında '8 Mart' yoğunluğu; en çok gül ve karanfil tercih ediliyor
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        TÜRKİYE’nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yoğunluğu yaşanıyor. Kadınlar Günü öncesi stoklarını yenilemek isteyen çiçekçiler mezada koşarken, açık artırma usulüyle yapılan satışlarda normal zamana göre yüzde 70 artış yaşandı. En çok tercih edilen çiçekler arasında ise gül ve karanfil yer aldı.

        Yalova’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Ellerindeki stokları yenilemek isteyen çiçekçiler, salı ve perşembe günleri düzenlenen çiçek mezadının yolunu tuttu. Türkiye’de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Yalova mezadında 120 bin adet çiçek açık artırmayla satışa sunuldu. Satışlarda normal zamana göre yüzde 70 artış yaşandı. Açık artırma usulüyle gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırırken, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oldu. Kadınlar Günü için bu yıl da en çok tercih edilen çiçekler arasında gül ve karanfil yer alırken, çiçekçi esnafı da bu ürünlere yoğunlaşarak alım gerçekleştirdi.

        'KADINLAR GÜNÜ İÇİN ÜRETTİĞİMİZ 400 ADET ÇİÇEĞİ MEZADA GETİRDİK'

        Çiçek üreticisi İlhan Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mezada çiçek getirdiğini belirterek, “Kadınlar Günü öncesinde çiçek satışı için geldik. Bizler de üretici olarak çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Mezada getirerek, satışımızı gerçekleştiriyoruz. Yalova'da küçük bir seramız var. Sera içerisinde kesme çiçekçilik yapıyoruz. Şebboy, gül, kasımpatı çiçeklerinin üretimini yapıyoruz. Kadınlar Günü'ne özel yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi getirdik. Bugün de baya kalabalık. Satışlar iyi gidiyor. Bugün için yaklaşık 400 adet çiçek getirdim” dedi.

        GÜLÜN ADET FİYATI 75, BUKET FİYATI 2 BİN TL

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çiçekçi Hayal Güçlü de “Kadınlar Günü öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun. O gün içinde de müşterilerimiz gelerek, hazırlamış olduğumuz ürünleri alıp, gidebilir. Kadınlar Günü'nde genelde rağbet gören çiçeklerimiz arasında buketler var. Gül, karanfil, saksı çiçeklerimiz genelde tercih ediliyor. Fiyatlarda tabii ki artış oldu. Ama elimizden geldiğince, müşterilerimize uygun fiyattan satmaya çalışacağız. Gülün adet fiyatı 75 TL, karanfilin adet fiyatı da 50 TL'den satışa sunuluyor. Buket fiyatlarımız da 500 TL'den başlayıp 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Saksı çeşitlerimiz de 100 TL'den başlıyor, 400 ila 1000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kadınlar Günü'nde saksı çeşitleri de tercih edilebiliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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