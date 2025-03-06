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        Yalova'da zabıtanın yakaladığı dilenciden 164 bin lira çıktı

        Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:53
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        Yalova'da zabıtanın yakaladığı dilenciden 164 bin lira çıktı
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        Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

        Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

        Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

        Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

        Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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