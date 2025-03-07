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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:08
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:90.Yıl

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

        Semt77 Yalovaspor​​​​​​​: McConico 4, Johnson 6, Krampelj 23, Nichols 19, Ege Özçelik, Kadir Bayram 13, Peterka 2, Yiğit Onan, Sherfield 16, Melih Kapucu 5

        Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer, Odiase 4, Cavanaugh 18, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 17, Ponitka 2, Kenan Sipahi 9, Furkan Korkmaz 15

        1. Periyot: 28-28

        Devre: 48-47

        3. Periyot: 66-67

        YALOVA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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