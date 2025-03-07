Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Semt77 Yalovaspor: McConico 4, Johnson 6, Krampelj 23, Nichols 19, Ege Özçelik, Kadir Bayram 13, Peterka 2, Yiğit Onan, Sherfield 16, Melih Kapucu 5
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer, Odiase 4, Cavanaugh 18, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 17, Ponitka 2, Kenan Sipahi 9, Furkan Korkmaz 15
1. Periyot: 28-28
Devre: 48-47
3. Periyot: 66-67
YALOVA
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