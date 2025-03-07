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        Beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı; sürücü yaralı

        YALOVA'dabeton mikseri ile çarpıştıktan sonra aydınlatma direği ve refüje çarpan otomobilin sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:45
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        Beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı; sürücü yaralı
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        YALOVA'dabeton mikseri ile çarpıştıktan sonra aydınlatma direği ve refüje çarpan otomobilin sürücüsü O.D., yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki beton mikseri ile O.D. yönetimindeki 77 ABR 824 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüje çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü O.D. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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