Fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuluyorlar

SITKI YILDIZ - Yalova'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen ücretsiz danışmanlık hizmetleriyle vatandaşların hayatını daha sağlıklı sürdürmesi sağlanıyor.

Kentte 2020'den bu yana faaliyet gösteren merkezde, eğitim, ağız ve diş sağlığı, kanser tarama, aile planlaması, üreme sağlığı, sigarayı bırakma, bulaşıcı hastalıklar, psikolog, çocuk gelişimi, sosyal çalışma, fizyoterapist ve diyetisyen poliklinikleri bulunuyor.

Her yıl binlerce kişiye ücretsiz danışmanlık verilen merkezde, uzmanlar kendilerine başvuranların hayatına dokunuyor.

Özellikle kilo nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan ve aile hekimlerinin yönlendirmesiyle diyetisyen polikliniklerine başvuran vatandaşlar, kilolarından kurtuluyor.

- "Hastalarımız kiloya çok takılmaz, yağ oranındaki azalmayı takip eder"

Merkezde 3 yıldır görev yapan diyetisyen Gülhanım Kaya Üstün, AA muhabirine, hastaları kan değerlerine göre değerlendirdiklerini, ardından kendilerine uygun planlamalar yaptıklarını söyledi.

Başvuran vatandaşların bir taraftan sağlığına kavuşmasına diğer yandan da hayatlarına yeni aktiviteler kazandırmasına vesile olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Üstün, "3 yıldır görüştüğüm hastalarım da var. 3-4 ayda hedefine ulaşıp sonrasında 2-2,5 yıl koruma programında takibe gelen hastalarımız da var. Bunları görmek bizi mutlu ediyor. Kilo kaybı sürecinde bizim prensibimiz biraz farklı. Bizim için yağ kaybı, kas kazanımı önemli. Bizim hastalarımız kiloya çok takılmaz, bizim hastalarımız yağ dokusundaki, yağ oranındaki azalmayı takip eder." ifadesini kullandı.

Diyetisyen Selin Avcı da hastalık seviyesinde şişmanlık ve buna bağlı yaşanan sağlık problemleri nedeniyle başvuranların yoğunlukta olduğunu vurguladı.

Bu şekilde gelen hastalardan birinin de 51 yaşındaki 104 kilogram ağırlığındaki Kerim Ok olduğunu belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Kan ve karaciğer enzimleri yüksekti. Yaşına, cinsiyetine ve fiziksel aktivitesine uygun olarak bireyselleştirilmiş beslenme programı uyguladık. Yanlış olan yeme davranışlarını değiştirerek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçladık. Kendisi de istikrarlı bir şekilde kontrollerine geldi ve 104 kilogramdan 77 kilograma düştü. Gayet güzel ve daha da devam edeceğiz. Böyle geri dönüşlerin olması güzel oluyor. Bize mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Daha önce yapamadıkları şeyleri yapmaya başladıkları zaman biz de mutlu oluyoruz."