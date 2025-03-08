Yalova'da uyuşturucuya 5 tutuklama

YALOVA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 6 Mart tarihinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Maddeler Arama köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde 845 adet ecstasy maddesi, 3 parça halinde 202,80 gram taş kokain, 5 parça halinde 558 gram skunk maddesi, 1,62 gram afyon sakızı, 1 adet tabanca, 24 adet 9×19 mm tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, T.A., U.B., M.B., M.O.B., T.S.C., B.B., S.B., H.K.B. olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A., U.B., M.B., M.O.B. ve B.B. olmak üzere 5'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.S.C. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.K.B. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.