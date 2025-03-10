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        Yalova'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Yalova'da jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:18
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        Yalova'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Gece saatlerinde Safran köyü yakınlarında şüpheliler S.K. ve G.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.ve G.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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