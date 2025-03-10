Yalova'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Gece saatlerinde Safran köyü yakınlarında şüpheliler S.K. ve G.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.